Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 30 ноября
- На Днепропетровщине из-за российской атаки погибли четыре человека, есть пострадавшие. Из-за российской атаки по Днепропетровской области погибли четыре человека, 21 человек пострадал. Удар пришелся по жилому дому и магазину в поселке Царичанка, загорелись пожары.
- Зеленский: Партнеры хотят, чтобы мы снизили возраст мобилизации. Солдаты погибнут без их оружия. По словам президента Владимира Зеленского, некоторые европейские лидеры выступают за снижение мобилизационного возраста в Украине. Однако Украина не может отправлять молодых людей просто умирать, потому что не хватает западной помощи, заявил глава государства.
- Разведчики уничтожили в Крыму три РЛС россиян на сумму около $70 млн – фото. Главное управление разведки атаковало Крым. Поражены три дорогих радиолокационных комплекса оккупантов. Речь идет об одной РЛС "Каста 2Е2" и двух РЛС "Подлет". Один "Подлет" стоит $5 млн, а стоимость "Касты 2Е2" стартует от $60 млн.
- В воскресенье, 1 декабря, ограничения электричества будут действовать девять часов – график Укрэнерго. В воскресенье, 1 декабря, ограничения света запланированы в течение девяти часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Для бытовых потребителей анонсирована одна очередь отключений с 13:00 до 22:00, для промышленности и бизнеса ограничения будут с 08:00 до 13:00.
- "Для контратаки". Войска пророссийского Асада признали уход из Алеппо. Военные пророссийского режима Башара Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии. Вооруженные силы диктатора утверждают, что отход являлся частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для контратаки.
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