П'ять головних новин України та світу на 21:00 30 листопада
- На Дніпропетровщині через російську атаку загинули четверо людей, є постраждалі. Через російську атаку по Дніпропетровській області загинули четверо людей, 21 особа постраждала. Удар прийшовся по житловому будинку та магазину у селищі Царичанка, зайнялися пожежі.
- Зеленський: Партнери хочуть, щоб ми зменшили вік мобілізації. Солдати загинуть без їх зброї. За словами президента Володимира Зеленського, деякі європейські лідери виступають за зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак Україна не може відправляти молодиків просто вмирати, бо бракує західної допомоги, заявив голова держави.
- Розвідники знищили у Криму три РЛС росіян на суму близько $70 млн – фото. Головне управління розвідки атакувало Крим. Уражено три дорогі радіолокаційні комплекси окупантів. Йдеться про одну РЛС "Каста 2Е2" та дві РЛС "Подльот". Один "Подльот" коштує $5 млн, а вартість "Касти 2Е2" стартує від $60 млн.
- У неділю, 1 грудня, обмеження електрики діятимуть дев'ять годин – графік Укренерго. У неділю, 1 грудня, обмеження світла заплановані впродовж дев'яти годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". Для побутових споживачів анонсована одна черга відключень з 13:00 до 22:00, для промисловості та бізнесу обмеження будуть з 08:00 до 13:00.
- "Для контратаки". Війська проросійського Асада визнали відхід з Алеппо. Військові проросійського режиму Башара Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії. Збройні сили диктатора стверджують, що відхід був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для контратаки.
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