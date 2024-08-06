Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 6 августа

Россияне ударили баллистикой по Харькову, Высший совет правосудия уволил Князева и Тандыра и другие новости

Удар по Харькову (Фото: Харьковская ОВА)

1. Россия ударила по Харькову "Искандером": пострадали восемь человек, среди них младенец – фото. Утром 6 августа Россия ударила по Харькову баллистической ракетой "Искандер", в результате этого по меньшей мере пять человек получили ранения, пострадала поликлиника. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (подробнее).

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2. Высший совет правосудия уволил экс-главу Верховного суда Князева и судью Тандыра. Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Всеволода Князева и Алексея Тандыра, судьи Макаровского районного суда Киевской области (подробнее).

3. Зеленский: На этот год уже законтрактован нашим производителям миллион дронов. На 2024 год уже законтрактован украинским производителям миллион беспилотников. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).

4. Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолца. Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, ознакомленных с решением Харрис (подробнее).

5. Международные резервы Украины сократились четвертый месяц подряд. Международные резервы Украины в июле 2024 года уменьшились четвертый месяц подряд – на 1,8% до $37,23 млрд, говорится на сайте НБУ (подробнее).

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