П’ять головних новин України та світу на 21:00 6 серпня

Росіяни вдарили балістикою по Харкову, Вища рада правосуддя звільнила Князєва й Тандира та інші новини

Удар по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

1.Росія вдарила по Харкову "Іскандером": постраждали восьмеро людей, серед них немовля – фото. Зранку 6 серпня Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою "Іскандер", внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень, постраждала поліклініка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (детальніше).

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2. Вища рада правосуддя звільнила ексголову Верховного суду Князєва та суддю Тандира. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Всеволода Князєва й Олексія Тандира, судді Макарівського районного суду Київської області (детальніше).

3. Зеленський: На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів. На 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон безпілотників. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).

4. Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Вольца. Ймовірна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Вольца кандидатом у віцепрезиденти. Про це повідомило агентство CNN з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з рішенням Гарріс (детальніше).

5. Міжнародні резерви України скоротилися четвертий місяць поспіль. Міжнародні резерви України у липні 2024 року зменшились четвертий місяць поспіль – на 1,8% до $37,23 млрд, йдеться на сайті НБУ (детальніше).

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