Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 6 октября
- "Пленных не брать". Россияне расстреляли трех украинских защитников в Нью-Йорке – видео "Азова" . Российские оккупанты по приказу командования казнили трех украинских военнопленных в Нью-Йорке Донецкой области. Соответствующие кадры и допрос пленника опубликовала бригада спецназначения "Азов". По данным соединения, убитые защитники принадлежали к смежному подразделению. Впоследствии после российского преступления бойцы "Азова" совместно с 49 отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы окупантов, расстрелявших украинских военных.
- Россияне ударили КАБами по Константиновке – один погибший и двое раненых, разрушение: фото . Россияне ударили авиабомбами по Константиновке Донецкой области – предварительно, один человек погиб, двое раненых, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. Донецкая областная прокуратура сообщила, что во время движения на автомобиле по одной из улиц 48-летний гражданин получил несовместимые с жизнью травмы, 22-летний мужчина и женщина 31 года получили травмы и осколочные ранения.
- Командир 72 ОМБр: Россияне имели десятикратное преимущество в артиллерии вокруг Угледара . В конце лета во время боев вокруг Угледара Донецкой области российские оккупационные войска имели десятикратное преимущество в артиллерии, рассказал командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, защищавшей город.
- Ночью Украину атаковали более 90 российских дронов и ракет: сбили под 60 штук . В ночь на 6 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину десятками ударных беспилотников и ракетами разных типов. Украинские военные сбили две ракеты и 56 "шахедов", сообщили в командовании Воздушных сил.
- Трамп – в штате, где в него стреляли: Возможно, мои оппоненты пытались убить меня . Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допустил, что политические оппоненты "возможно даже пытались убить" его. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, где летом на него совершили первое покушение.
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