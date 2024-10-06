П'ять головних новин України та світу на 21:00 6 жовтня
- "Полонених не брати". Росіяни розстріляли трьох українських захисників у Нью-Йорку – відео "Азову". Російські окупанти за наказом командування стратили трьох українських військовополонених у Нью-Йорку Донецької області. Відповідні кадри та допит взятого у полон окупанта опублікувала бригада спецпризначення "Азов". За даними з'єднання, убиті захисники належали до суміжного підрозділу. Згодом після російського злочину бійці "Азову" спільно з 49 окремим штурмовим батальйоном взяли у полон одного з групи окупантів, які розстріляли українських військових.
- Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці – один загиблий та двоє поранених, руйнування: фото. Росіяни вдарили авіабомбами по Костянтинівці Донецької області – попередньо, одна людина загинула, двоє поранених, повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін. Донецька обласна прокуратура повідомила, що під час руху автівкою по одній із вулиць 48-річний містянин дістав несумісні з життям травми, 22-річний чоловік та жінка 31 року отримали травми та осколкові поранення.
- Командир 72 ОМБр: Росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії навколо Вугледара. Наприкінці літа під час боїв навколо Вугледара Донецької області російські окупаційні війська мали десятикратну перевагу в артилерії, розповів командир 72 окремої механізованої бригади Збройних Сил України, яка захищала місто.
- Вночі Україну атакували понад 90 російських дронів і ракет: збили під 60 штук. У ніч проти 6 жовтня російські війська вкотре атакували Україну десятками ударних безпілотників та ракетами різних типів. Українські військові збили дві ракети та 56 "шахедів", повідомили в командуванні Повітряних сил.
- Трамп – у штаті, де у нього стріляли: Можливо, мої опоненти намагалися вбити мене. Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп допустив, що політичні опоненти, "можливо, навіть намагалися вбити" його. Про це він заявив на передвиборчому заході у Пенсильванії, де влітку на нього скоїли перший замах.
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