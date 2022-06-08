Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 8 июня

1. США И ПАРТНЕРЫ РАБОТАЮТ НАД ПОСТАВКОЙ УКРАИНЕ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫХ РАКЕТ – ГОЛОС АМЕРИКИ. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры работают над поставками в Украину противокорабельных ракет для усиления ее прибрежной обороны, сообщил чиновник Белого дома в ответ на запрос украинской службы Голоса Америки (подробнее).

2. "СДАВАТЬ СЕВЕРОДОНЕЦК НИКТО НЕ БУДЕТ". ГАЙДАЙ ОЖИДАЕТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. В ближайшее время российская армия сосредоточит все усилия на захвате Северодонецка и перерезании трассы Бахмут – Лисичанск (подробнее).

3. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИРЛАНДИИ ПОДДЕРЖАЛ СТРЕМЛЕНИЕ УКРАИНЫ ВСТУПИТЬ В ЕС. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС и надеется, что на заседании Европейского совета в июне "удастся подать четкий и позитивный сигнал украинскому народу" (подробнее).

4. МИФ О СВЕРХКОРРУМПИРОВАННОСТИ УКРАИНЫ БЕЗНАДЕЖНО ПРЕУВЕЛИЧЕН. ЭТО НЕ АФГАНИСТАН – КУЛЕБА. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров признать, что история о некоей сверхкоррумпированности Украины – это миф, что якобы наглядно продемонстрировала большая война (подробнее).

5. КУЛЕБА – ЗАПАДУ: ПОСТАВОК ОРУЖИЯ КРИТИЧЕСКИ МАЛО, ЧТОБЫ ОДОЛЕТЬ РФ. НУЖНО БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ. Вооруженные Силы Украины получили пока "критически мало" тяжелых вооружений, чтобы не то что идти в масштабное контрнаступление, а и остановить продолжающуюся ползучую оккупацию украинской территории армией России (подробнее).

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Вадим Ребрина

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