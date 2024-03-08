Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 8 марта

Президент США Байден выступил с посланием и упомянул в своей речи войну в Украине, а Зеленский начал встречу с турецким руководителем Эрдоганом

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

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