П'ять головних новин України та світу на 21:00 8 березня

Президент США Байден виступив із посланням у Конгресі та згадав у своїй промові війну в Україні, а Зеленський розпочав зустріч із турецьким очільником Ердоганом

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

1. Військовополонені, Чорне море та оборона: Зеленський та Ердоган розпочали зустріч. Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із турецьким очільником Реджепом Тайїпом Ердоганом, однією із тем стане звільнення українських військовополонених (детальніше).

2. LIGA.net дізналася, скільки коштів витратили на перельоти Зеленського у 2023 році. Впродовж 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським було витрачено близько 33,728 млн гривень. Про це повідомляється у відповіді Департаменту управління справами на запит LIGA.net (детальніше).

3. Командувач Повітряних сил: Було бойове застосування по літаках росіян за 150 кілометрів. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про бойову роботу по російських літаках на відстані понад 150 кілометрів 7 березня (детальніше).

4. Посольство США попередило про загрозу терактів у Москві. Можуть атакувати скупчення людей. Посольство США в Москві випустило попередження про загрозу терористичних актів у столиці країни-окупанта найближчими 48 годинами (детальніше).

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