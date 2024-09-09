Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 9 сентября

Ярослав Олейник (Фото: Facebook-аккаунт Олейника)

1. Средняя зарплата в Украине выросла: какие профессии зарабатывают больше всего. Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% – до 20 964 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата (подробнее).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

2. В ДТП погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав (Локи) Олейник. В ночь на 8 сентября в дорожно-транспортном происшествии погиб советник министра стратегической промышленности Ярослав (Локи) Олейник. Об этом сообщила заместитель главы Минстратегпрома Анна Гвоздяр (подробнее).

3. "Акцент – на производство". Швеция объявила новый пакет помощи ВСУ на $440 млн. В понедельник, 9 сентября, Швеция объявила 17-й пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон, что эквивалентно $440 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны (подробнее).

4. Сырский: Летчик F-16 Алексей Месь в день гибели сбил две российские ракеты. Украинский летчик Алексей (Moonfish) Месь в день своей гибели смог сбить на истребителе F-16 две российские ракеты и атаковал третью. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский (подробнее).

5. Украинские "дроны-драконы" выжигают позиции оккупантов на фронте: что об этом известно. Украинские военные начали использовать на поле боя "Драконов" (dragon drones) – дроны, сбрасывающие на российские позиции термитную смесь. Об этом писали западные журналисты CNN, видео применения беспилотника опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Пора нам посмотреть на свою историю с правильной стороны. В чем мы до сих пор ошибаемся

Секс-терапевты хотят, чтобы вы это знали. 7 советов, которые улучшат вашу интимную жизнь

Дроны с искусственным интеллектом уже на пороге запуска: как это повлияет на войну

Украинская музыка недели: adm:t, Latexfauna, Игорь Кайдаш

Борьба с уклонением от налогов или монополизация. Почему провайдеров выгоняют из ФОП