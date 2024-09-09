П'ять головних новин України та світу на 21:00 9 вересня

Ярослав Олійник (Фото: Facebook-акаунт Олійника)

1. Середня зарплата в Україні зросла: які професії заробляють найбільше. Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% — до 20 964 грн. Про це свідчать дані Держстату (детальніше).

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2. У ДТП загинув радник глави Мінстратегпрому Ярослав (Локі) Олійник. В ніч проти 8 вересня у дорожньо-транспортній пригоді загинув радник міністра стратегічної промисловості Ярослав (Локі) Олійник. Про це повідомила заступниця очільника Мінстратегпрому Анна Гвоздяр (детальніше).

3. "Акцент – на виробництво". Швеція оголосила новий пакет допомоги ЗСУ на $440 млн. У понеділок, 9 вересня, Швеція оголосила17-й пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон, що еквівалентно $440 млн. Про це повідомила пресслужба уряду країни (детальніше).

4. Сирський: Льотчик F-16 Олексій Месь у день загибелі збив дві російські ракети. Український льотчик Олексій (Moonfish) Месь у день своєї загибелі зміг збити на винищувачі F-16 дві російські ракети та атакував третю. Про це в інтерв'ю CNN розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський (детальніше).

5. Українські "дрони-дракони" випалюють позиції окупантів на фронті: що про це відомо. Українські військові почали використовувати на полі бою "Драконів" (dragon drones) – дрони, які скидають на російські позиції термітну суміш. Про це писали західні журналісти CNN, відео застосування безпілотника опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак (детальніше).

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