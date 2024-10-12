Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 12 октября
- Украинские воины ударили по оккупированным Ровенькам. В Генштабе подтвердили, что ВСУ нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Луганской области, где оккупанты хранили нефть и нефтепродукты для армии. На складе начался пожар.
- Россияне в Курской области пытались оттеснить ВСУ. Владимир Зеленский заявил, что российская армия попыталась отодвинуть украинских воинов с занимаемых позиций, но ВСУ продолжают держать намеченные рубежи.
- Солдаты из Северной Кореи проходят обучение в России для возможного участия в войне против Украины. По информации The Washington Post от неназванного украинского чиновника, Россия может отправить северокорейских солдат на войну уже до конца 2024 года. Сейчас они проходят подготовку на временно оккупированных территориях Украины. Количество солдат не сообщается.
- Сын главы МСЭК в Хмельницкой области уволился из Пенсионного фонда. После коррупционного скандала с матерью — главой МСЭК Татьяной Крупой — Александр Крупа написал заявление по собственному желанию с должности начальника управления Пенсионного фонда области.
- В Чечне взорвалась заправка, погибли дети. Днем 12 октября в Грозном загорелась, а потом и взорвалась цистерна с газом на АЗС. Из-за сильного взрыва она отлетела в ближайший двор жилого дома, убив двух детей и двух взрослых. Еще пять человек ранены, правоохранители начали расследование.
Читайте также главные тексты дня:
Падение гегемона. Как Intel столкнулся с мощным кризисом и сможет ли выбраться из него
Зеленский на гривнях, Волынская трагедия и Курская область — подкаст с Владленом Мараевым
"Путин, застрелись!" Тайная жизнь россиян в онлайн: почему проседает пропаганда России
Крупнейшие экспортеры меда в мире: Украина и smart-пасеки
"История "Орел и Решка" для меня закончилась". Евгений Синельников о жизни и проектах
Гигантская корпоративная архитектура. Почему Sky Towers в столице никому не нужен