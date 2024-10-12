П'ять головних новин України та світу на 22:00 12 жовтня
- Українські воїни вдарили по окупованих Ровеньках. У Генштабі підтвердили, що ЗСУ завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів у Луганській області, де окупанти зберігали нафту та нафтопродукти для армії. На складі почалася пожежа.
- Росіяни в Курській області намагалися відтіснити ЗСУ. Володимир Зеленський заявив, що російська армія спробувала відсунути українських воїнів з позицій, але ЗСУ продовжують тримати визначені рубежі.
- Солдати з Північної Кореї проходять навчання в Росії для можливої участі у війні проти України. За інформацією The Washington Post від неназваного українського чиновника, Росія може відправити північнокорейських солдатів на війну вже до кінця 2024 року. Наразі вони проходять підготовку на тимчасово окупованих територіях України. Кількість солдатів не повідомляється.
- Син глави МСЕК у Хмельницькій області звільнився з Пенсійного фонду. Після корупційного скандалу з матір'ю – головою МСЕК Тетяною Крупою — Олександр Крупа написав заяву за власним бажанням з посади начальника управління Пенсійного фонду області.
- У Чечні вибухнула заправка, загинули діти. Вдень 12 жовтня у Грозному зайнялася, а потім і вибухнула цистерна з газом на АЗС. Через сильний вибух вона відлетіла до найближчого двору житлового будинку, вбивши двох дітей та двох дорослих. Ще п'ятьох людей поранено, правоохоронці розпочали розслідування.
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