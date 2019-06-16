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16.06.2019, 08:04

Пять стран ЕС готовят санкции против Мадуро - АР

Пять стран ЕС готовят санкции против Мадуро - АР - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

После согласования санкций, пятерка европейских тяжеловесов предложит ограничительные меры Европейскому совету

Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против отстраненного от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пять источников - дипломатов и венесуэльскую оппозицию.

По данным агентства, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и запрета на въезд принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

13 июня в МИД Венесуэлы сообщили, что Мадуро собирается ехать в Россию, чтобы заключить с ее главой Владимиром Путиным ряд соглашений.

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться. 5 мая Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США. 

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Теги: санкции, евросоюз, николас мадуро, венесуэла
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