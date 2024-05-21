QR-код вместо военного билета в приложении "Резерв+". В Минобороны рассказали детали

С 18 июня в приложении Резерв+ появится возможность сгенерировать QR-код, который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ

Военный билет (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Когда в мобильном приложении "Резерв+" появится QR-код, выписка из реестра "Оберіг" будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ. Об этом LIGA.net рассказал Владислав Дунаенко, спикер заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

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В Минобороны анонсировали, что с 18 июня в Резерв+ появится QR-код, отсканировав который должностные лица смогут мгновенно получить информацию о статусе как военнообязанного, призывника или резервиста из реестра "Оберіг".

"Проверять это смогут указанные в законе ТЦК и полиция. Когда в приложении появится QR-код, выписка из реестра "Оберіг" будет иметь такую же юридическую силу, как военно-учетный документ — условно как приписной или военный билет (у резервистов)", – рассказал Дунаенко.

Ранее Черногоренко сообщала, что действующим военным не нужно обновлять данные о себе, так как они не стоят на военном учете.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

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