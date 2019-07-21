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Рабинович: Готов создать коалицию с Коломойским и купить 1+1

Рабинович: Готов создать коалицию с Коломойским и купить 1+1 - Фото
Вадим Рабинович (фото - скриншот видео)
21.07.2019, 23:54

Лидер ОПЗЖ напомнил, что когда-то 1+1 принадлежал ему

Один из лидеров партии Оппозиционная платформа - За життя Вадим Рабинович заявил, что готов купить телеканал 1+1 у бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом он сообщил сделал во время общения с журналистами организации Честно, отвечая на вопрос, с кем он готов вступить в коалицию.

"С Коломойским. С Коломойским и каналом 1+1, вот я с ними готов идти в коалицию... Я готов купить у Коломойского назад этот канал", - заявил Рабинович, напомнив, что раньше 1+1 принадлежал ему.

Порошенко после объявления результатов национального экзитпола сказал, что в первую очередь переговоры о будущей коалиции он скорее всего начнет с партией Святослава Вакарчука Голос.

В партии Слуга народа заявили, что не намерены формировать коалицию с партиями Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За життя.

Журналист, председатель предвыборного штаба партии Дмитрий Гордон заявил, что партия Игоря Смешко Сила и честь наберет необходимые для прохождения в Верховную Раду 5% голосов и создаст коалицию с партией Слуга народа.

Cоциологи опубликовали финальные данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 44,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%; Европейская солидарность - 8,8%; Батькивщина – 7,4%; Голос - 6,5%.

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вадим рабинович 1+1 игорь коломойский коалиция выборы
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