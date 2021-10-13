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"Рабочие вопросы". Журналисты нашли сотрудника СБУ, который "срывал" показ Офшор 95

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 17:51
Фото: Скриншот Youtube/slidstvo info

Журналисты Слідство.Інфо установили личность сотрудника СБУ, который звонил в КГГА и якобы требовал отменить показ фильма-расследования "Офшор 95". Он утверждает, что звонил не с угрозами, а рабочими вопросами. Соответствующее видео журналисты опубликовали в Youtube.

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Отмечается, что два высокопоставленных источника в КГГА подтвердили журналистам, что днем ​​3 октября, за несколько часов до премьеры, им позвонил сотрудник СБУ. Также это подтвердил советник городского главы Киева Алексей Гриценко.

"Звонили людям, которые имеют отношение к Малой опере (место, где должна была состояться премьера – ред.). И, по сути, просили не проводить это мероприятие, предупреждая о возможной какой-то ответственности, если он будет проведен. Физически не угрожали, а с намеками, что могут быть проблемы, если произойдет этот показ", – сказал Гриценко.

Он добавил, что впоследствии показ не стали останавливать, потому что есть договор и это выглядело бы как "подстава для города".

Журналисты установили, что номер, с которого звонили, принадлежит сотруднику СБУ Александру Новикову. Когда ему позвонили и спросили о срыве фильма, он сразу положил трубку. Репортерам удалось встретить его у дома и задать вопрос еще раз:

"Я с угрозами не звонил. Честно говорю. У меня есть рабочие вопросы, а рабочие вопросы – это рабочие вопросы. А с угрозами не звонил", – ответил Новиков.

СПРАВКА. Фильм "Офшор 95" был анонсирован как "расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и грязных деньгах олигарха Игоря Коломойского". Фильм является частью международного проекта Pandora Papers, связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях богатейших людей мира, включая топ-политиков. Проект содержит 2,94 терабайт финансовых данных.
  • 3 октября 2021-го СМИ написали инсайды о том, что показ фильма-расследования "Офшор 95" якобы пытались сорвать сотрудники СБУ. Служба отрицает это и называет манипуляцией. 
  • В фильме "Офшор 95" говорится, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать миллионы от компаний бизнесмена Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.

Читайте также: "Архив Пандоры": журналисты нашли офшоры у десятков мировых лидеров и сотен госслужащих

Владислава Михайленко
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Слідство Інфо расследование сбу КГГА Офшор 95
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