Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Работаем, чтобы среди стран НАТО был консенсус по Украине - глава МИД

Работаем, чтобы среди стран НАТО был консенсус по Украине - глава МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
02.06.2020, 12:22

Речь идет о возможном участии Украины в Программе расширенных возможностей НАТО: все страны Альянса должны дать свое добро на подключение Украины

Сегодня украинская делегация в Германии на встрече с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр затронула тему участия Украины в Программе расширенных возможностей Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который вел Facebook-стрим из Берлина, они работают над тем, чтобы у стран НАТО был консенсус по этому вопросу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поднял вопрос участия Украины в Программе... Мы рассчитываем на поддержку ФРГ в этом вопросе. Это очень важно не только для Украины, а и - мы уверены - для укрепления возможностей Альянса. Такой же мысли придерживается и абсолютное большинство стран-членов и союзников", - отметил он.

По словам Кулебы, сейчас МИД работает над тем, "чтобы достичь консенсуса", потому что решение Альянса об участии Украины в Программе - консенсусное. 

"Очень четко прозвучала тема, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО", - сообщил он о беседе с главой Минобороны ФРГ.

Также в разговоре с Крамп-Карренбауэр была затронута тема военно-технического сотрудничества стран. "Есть очень серьезные планы", - коротко сообщил Кулеба.

Читайте также: Украина может получить новый статус в НАТО. Что это значит

В делегацию, помимо него, входят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Андрей Таран и вице-премьер Алексей Резников, переговорщик в трехсторонней контактной группе в Минске.

  • 12 декабря 2019-го в штаб-квартире НАТО была подписана обновленная редакция дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
  • Около месяца назад вице-премьер по евроатлантической интеграции Пристайко утверждал, что  Украина почти "выполнила домашнее задание" для того, чтобы подключиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

Смотрите видео: Смоделированы последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
ФРГ нато берлин дмитрий кулеба Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 