Работаем, чтобы среди стран НАТО был консенсус по Украине - глава МИД

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сегодня украинская делегация в Германии на встрече с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр затронула тему участия Украины в Программе расширенных возможностей Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который вел Facebook-стрим из Берлина, они работают над тем, чтобы у стран НАТО был консенсус по этому вопросу.

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"Поднял вопрос участия Украины в Программе... Мы рассчитываем на поддержку ФРГ в этом вопросе. Это очень важно не только для Украины, а и - мы уверены - для укрепления возможностей Альянса. Такой же мысли придерживается и абсолютное большинство стран-членов и союзников", - отметил он.

По словам Кулебы, сейчас МИД работает над тем, "чтобы достичь консенсуса", потому что решение Альянса об участии Украины в Программе - консенсусное.

"Очень четко прозвучала тема, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО", - сообщил он о беседе с главой Минобороны ФРГ.

Также в разговоре с Крамп-Карренбауэр была затронута тема военно-технического сотрудничества стран. "Есть очень серьезные планы", - коротко сообщил Кулеба.

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В делегацию, помимо него, входят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Андрей Таран и вице-премьер Алексей Резников, переговорщик в трехсторонней контактной группе в Минске.

12 декабря 2019-го в штаб-квартире НАТО была подписана обновленная редакция дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.



Около месяца назад вице-премьер по евроатлантической интеграции Пристайко утверждал, что Украина почти "выполнила домашнее задание" для того, чтобы подключиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

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