Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Колесник

Анна Колесник (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Анны Колесник. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания парламента.

Депутаты поддержали проект постановления №13337 о досрочном прекращении полномочий Колесник. "За" проголосовали 262 депутата, один – "против".

Народный депутат от Голосу Ярослав Железняк объяснил, что Колесник была избрана депутатом от СН под №94 в партийном списке. Поэтому общее количество людей в Раде и фракции не изменится.

"Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку", – уточнил он.

Колесник подала заявление на сложение депутатских полномочий еще 12 мая. Комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять.

В 2021 году Колесник попала в скандал, когда в телефонной переписке написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии депутат говорила, что имела в виду отдых за границей.

В октябре 2022 года правоохранители вручили Колесник подозрение в недостоверном декларировании. По данным следствия, нардеп не указала в своей электронной декларации за 2020 год информацию об аренде или владении двумя квартирами в Киеве, долей в нежилом помещении в Харькове и автомобилем. Общая стоимость незадекларированного имущества – 4,4 млн грн.

В июне 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла дело о недостоверном декларировании.