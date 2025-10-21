Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Колесник
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Анны Колесник. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания парламента.
Депутаты поддержали проект постановления №13337 о досрочном прекращении полномочий Колесник. "За" проголосовали 262 депутата, один – "против".
Народный депутат от Голосу Ярослав Железняк объяснил, что Колесник была избрана депутатом от СН под №94 в партийном списке. Поэтому общее количество людей в Раде и фракции не изменится.
"Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку", – уточнил он.
Колесник подала заявление на сложение депутатских полномочий еще 12 мая. Комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять.
В 2021 году Колесник попала в скандал, когда в телефонной переписке написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии депутат говорила, что имела в виду отдых за границей.
В октябре 2022 года правоохранители вручили Колесник подозрение в недостоверном декларировании. По данным следствия, нардеп не указала в своей электронной декларации за 2020 год информацию об аренде или владении двумя квартирами в Киеве, долей в нежилом помещении в Харькове и автомобилем. Общая стоимость незадекларированного имущества – 4,4 млн грн.
В июне 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла дело о недостоверном декларировании.
- 18 сентября 2025 года ЦИК признала Черновол избранным нардепом.
- Это произошло после того, как комиссия засвидетельствовала досрочное прекращение полномочий нардепа от ЕС, бывшего спикера Рады Парубия, который был убит 30 августа во Львове.
