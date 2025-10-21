Рада достроково припинила повноваження нардепки Колісник

Анна Колісник (Фото: Facebook-акаунт політикині)

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народної депутатки від Слуги народу Анни Колісник. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту.

Депутати підтримали проєкт постанови №13337 про дострокове припинення повноважень Колісник. "За" проголосували 262 депутати, один – "проти".

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк пояснив, що Колісник була обрана депутаткою від СН за №94 у партійному списку. Тому загальна кількість людей в Раді та фракції не зміниться.

"Має зайти хтось з наступних по виборчому списку", – уточнив він.

Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня. Комітет розглянув її та рекомендував Верховній Раді ухвалити.

У 2021 році Колісник потрапила у скандал, коли у телефонному листуванні написала, що "треба звалювати з цієї країни". Згодом депутатка говорила, що мала на увазі відпочинок за кордоном.

У жовтні 2022 року правоохоронці вручили Колісник підозру в недостовірному декларуванні. За даними слідства, нардепка не вказала у своїй електронній декларації за 2020 рік інформацію про оренду або володіння двома квартирами в Києві, часткою в нежитловому приміщенні в Харкові та автомобілем. Загальна вартість незадекларованого майна – 4,4 млн грн.

У червні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила справу щодо неправдивого декларування.