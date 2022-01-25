Рада обратилась в ООН и Европарламент из-за военного шантажа России
Верховная Рада обратилась к ряду международных институтов по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны России. За соответствующий проект постановления нардепы проголосовали сегодня, 25 января.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Обращение поддержали 282 нардепа: голосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ (12 нардепов не голосовали, трое – против).
В обращении говорится о неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, который она осуществляет, чтобы помешать европейским и евроатлантическим стремлениям Украины.
Рада обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам других стран, а также к парламентским ассамблеям международных организаций.
В тексте обращения сказано, что Рада призывает международные институции осудить действия РФ, применить все возможные дипломатические средства для деэскалации, не допустить продолжения шантажа со стороны РФ и ее дальнейших угроз полномасштабным вторжением, усилить санкции против РФ и способствовать укреплению обороноспособности Украины.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
Читайте также: Командующий ООС назвал дату возможного вторжения России: По разным сценариям, 20 февраля
Комментарии