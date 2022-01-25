Рада обратилась в ООН и Европарламент из-за военного шантажа России

Верховная Рада обратилась к ряду международных институтов по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны России. За соответствующий проект постановления нардепы проголосовали сегодня, 25 января.

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Обращение поддержали 282 нардепа: голосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ (12 нардепов не голосовали, трое – против).

В обращении говорится о неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, который она осуществляет, чтобы помешать европейским и евроатлантическим стремлениям Украины.

Рада обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам других стран, а также к парламентским ассамблеям международных организаций.

В тексте обращения сказано, что Рада призывает международные институции осудить действия РФ, применить все возможные дипломатические средства для деэскалации, не допустить продолжения шантажа со стороны РФ и ее дальнейших угроз полномасштабным вторжением, усилить санкции против РФ и способствовать укреплению обороноспособности Украины.

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Оксана Житнюк

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