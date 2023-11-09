Рада поддержала отставку министра спорта Гутцайта. "За" – 243 депутата
Верховная Рада поддержала отставку Вадима Гутцайта с поста министра молодежи и спорта. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Решение по Гутцайту поддержали 243 депутата.
На фото распределение по фракциям.
Вчера, 8 ноября, в Раду поступило заявление об отставке. Глава парламента Руслан Стефанчук обещал рассмотреть ее в ближайшее время.
Ранее двое собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа сообщили, что на этой неделе будет рассматриваться только увольнение Гутцайта, вопроса назначения преемника в повестке дня нет.
Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета Украины. В 2020 году ряд украинских СМИ, в частности hromadske, сообщали, что Гутцайт фигурирует в материалах дела о вероятных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.
- 27 июля Минспорта не предоставило разрешение на выезд из Украины 54-летнему украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку для участия в Кубке мира-2023. При том, что Иванчук получил wild card от FIDE.
- Гутцайт это отрицал, назвал это провокацией и обвинил Россию в "расшатывании ситуации", поскольку FIDE якобы возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.
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