UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада поддержала отставку министра спорта Гутцайта. "За" – 243 депутата

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 12:20
Рада поддержала отставку министра спорта Гутцайта.
Вадим Гутцайт (Фото: Facebook чиновника)

Верховная Рада поддержала отставку Вадима Гутцайта с поста министра молодежи и спорта. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение по Гутцайту поддержали 243 депутата.

Фото: Ярослав Железняк

На фото распределение по фракциям.

Фото: Ярослав Железняк

Вчера, 8 ноября, в Раду поступило заявление об отставке. Глава парламента Руслан Стефанчук обещал рассмотреть ее в ближайшее время.

Ранее двое собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа сообщили, что на этой неделе будет рассматриваться только увольнение Гутцайта, вопроса назначения преемника в повестке дня нет.

Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета Украины. В 2020 году ряд украинских СМИ, в частности hromadske, сообщали, что Гутцайт фигурирует в материалах дела о вероятных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.

  • 27 июля Минспорта не предоставило разрешение на выезд из Украины 54-летнему украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку для участия в Кубке мира-2023. При том, что Иванчук получил wild card от FIDE.
  • Гутцайт это отрицал, назвал это провокацией и обвинил Россию в "расшатывании ситуации", поскольку FIDE якобы возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

Читайте также: Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу. В 2014 году она благодарила Путина

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
увольнениеВадим Гутцайт

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 