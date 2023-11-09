Рада підтримала відставку міністра спорту Гутцайта. "За" – 243 депутати

Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Рішення щодо Гутцайта підтримали 243 депутати.

На фото розподіл за фракціями.

Вчора, 8 листопада, до Ради надійшла заява про відставку. Голова парламенту Руслан Стефанчук обіцяв розглянути її найближчим часом.

Раніше двоє співрозмовників LIGA.net у керівництві фракції Слуга народу повідомили, що цього тижня буде розглядатися лише звільнення Гутцайта, питання призначення наступника на порядку денному немає.

Вадим Гутцайт — український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. Наразі також обіймає посаду президента Національного олімпійського комітету України. У 2020 році низка українських ЗМІ, зокрема hromadske, повідомляли, що Гутцайт фігурує у матеріалах справи про ймовірні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.

27 липня Мінспорту не надало дозволу на виїзд з України 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023. Попри те, що Іванчук отримав wild card від FIDE.

Гутцайт це заперечив, назвав це провокацією та звинуватив Росію у "розхитуванні ситуації", оскільки FIDE нібито очолює росіянин Аркадій Дворкович.

Читайте також: Відому російську тенісистку не пустили до Польщі. У 2014 році вона дякувала Путіну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.