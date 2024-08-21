Рада разрешила отсрочку для неполнородных братьев и сестер погибших и пропавших защитников

Под неполнородными подразумеваются те, у кого только общая мать или общий отец

Иллюстративное фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала в целом закон №11391, в том числе позволяющий получить отсрочку от призыва неполнородным братьям и сестрам защитников, погибших или пропавших без вести в боевых действиях в условиях военного положения. Об этом сообщил нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он сообщил, что в целом за проголосовали 310 народных избранников.

Согласно сравнительной таблице, теперь право на отсрочку от призыва во время мобилизации на особый период будут иметь и неполнородные братья и сестры людей, погибших или пропавших без вести как во время антитеррористической операции, так и во время боевых действий в условиях военного положения.

СПРАВКА. Полностью второе положение звучит так: "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения". Полностью второе положение звучит так: "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вестив Донецкой и Луганской областях, а такжево время действия военного положения".

Также отсрочку могут получить неполнородные братья и сестры людей, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в событиях Революции Достоинства.

Под неполнородными подразумеваются братья и сестры, у которых только общая мать или общий отец.

Ранее такое право имели только полнородные братья и сестры, а также другие близкие родственники – муж, жена, сын, дочь, отец, мать.

Теперь документ должен подписать президент. Согласно проекту, закон вступит в силу со следующего дня после опубликования. После этого Кабинет министров в десятидневный срок должен привести свою документацию в соответствие с новыми положениями.

Рада на заседании 20 августа в целом принял закон о статусе украинских военных, воюющих на территории страны-агрессора.

Также парламент во втором чтении принял закон, декриминализирующий самовольное оставление части и дезертирство, если военнослужащий совершил их впервые.

А еще принят закон о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины – они теперь смогут получить гражданство.

Читайте также: Верховная Рада ратифицировала Римский устав