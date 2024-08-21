Рада дозволила відстрочку для неповнорідних братів та сестер загиблих та зниклих безвісти захисників
Верховна Рада підтримала у цілому закон №11391, який зокрема дозволяє отримати відстрочку від призову неповнорідним братам та сестрам захисників, які загинули або пропали безвісти у бойових діях в умовах воєнного стану. Про це повідомив нардеп з фракції Голос Ярослав Железняк.
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Він повідомив, що в цілому за проголосували 310 народних обранців.
Згідно з порівняльною таблицею, тепер право на відстрочку від призову під час мобілізації на особливий період матимуть і неповнорідні брати та сестри людей, котрі загинули або пропали безвісти як під час антитерористичної операції, так і під час бойових дій в умовах воєнного стану.
Також відстрочку можуть отримати неповнорідні брати та сестри людей, яким посмертно надано звання Героя України за участь у подіях Революції Гідності.
Під неповнорідними українське законодавство має на увазі братів та сестер, які мають лише спільну матір або спільного батька.
Раніше таке право мали лише повнорідні брати та сестри, а також інші близькі родичі – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати.
Тепер документ має підписати президент. Згідно з проєктом, закон набуде чинності з наступного дня після опублікування. Після цього Кабінет міністрів у десятиденний строк повинен привести свою документацію у відповідність до нових положень.
- Рада на засіданні 20 серпня в цілому ухвалила закон про статус українських військових, які воюють на території країни-агресора.
- Також парламент у другому читанні ухвалив закон, який декриміналізує самовільне залишення частини та дезертирство, якщо військовослужбовець вчинив їх вперше.
- А ще ухвалено закон про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України – вони тепер зможуть отримати громадянство.
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