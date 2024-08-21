Рада дозволила відстрочку для неповнорідних братів та сестер загиблих та зниклих безвісти захисників

Під неповнорідними маються на увазі ті, хто мають лише спільну матір або спільного батька

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Верховна Рада підтримала у цілому закон №11391, який зокрема дозволяє отримати відстрочку від призову неповнорідним братам та сестрам захисників, які загинули або пропали безвісти у бойових діях в умовах воєнного стану. Про це повідомив нардеп з фракції Голос Ярослав Железняк.

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Він повідомив, що в цілому за проголосували 310 народних обранців.

Згідно з порівняльною таблицею, тепер право на відстрочку від призову під час мобілізації на особливий період матимуть і неповнорідні брати та сестри людей, котрі загинули або пропали безвісти як під час антитерористичної операції, так і під час бойових дій в умовах воєнного стану.

ДОВІДКА. Повністю друге положення звучить так: "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану". Повністю друге положення звучить так: "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвістиу Донецькій та Луганській областях, а такожпід час дії воєнного стану".

Також відстрочку можуть отримати неповнорідні брати та сестри людей, яким посмертно надано звання Героя України за участь у подіях Революції Гідності.

Під неповнорідними українське законодавство має на увазі братів та сестер, які мають лише спільну матір або спільного батька.

Раніше таке право мали лише повнорідні брати та сестри, а також інші близькі родичі – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати.

Тепер документ має підписати президент. Згідно з проєктом, закон набуде чинності з наступного дня після опублікування. Після цього Кабінет міністрів у десятиденний строк повинен привести свою документацію у відповідність до нових положень.

Рада на засіданні 20 серпня в цілому ухвалила закон про статус українських військових, які воюють на території країни-агресора.

Також парламент у другому читанні ухвалив закон, який декриміналізує самовільне залишення частини та дезертирство, якщо військовослужбовець вчинив їх вперше.

А ще ухвалено закон про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України – вони тепер зможуть отримати громадянство.

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