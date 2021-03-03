Рада сделала шаг к возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей

Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей принят Верховной Радой за основу.

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"За" проголосовали 227 нардепов, "против" – 56, "воздержались" – 57.

Законопроект поддержали 215 нардепов из Слуги народа, девять из депутатской группы Доверие и трое внефракционных. Против голосовали Европейская солидарность, ОПЗЖ и Голос.

Законопроект определяет порядок формирования ВККС.

Конкурсная комиссии по вопросам добропорядочности должна будет состоять из трех судей или судей в отставке, предложенных Советом судей, и трех человек, предложенных Советом прокуроров, Советом адвокатов и Национальной академией правовых наук.

В первый состав комиссии по добропорядочности, который сформирует новый состав ВККС и будет работать в течение года, предлагается ввести трех судей или судей в отставке по предложению Совета судей и трех международных экспертов, предложенных международными организациями.

ВККС предлагается формировать из 16 человек, назначенных Высшим советом правосудия. Определяется порядок проведения конкурса и назначения членов ВККС.

Функция определения количества судей в судах возлагается на Высший совет правосудия после консультаций с Государственной судебной администрацией и пленумом Верховного Суда (для определения количества судей ВС). Общее число судей ВС не должно превышать 200 человек.

Законопроект отправлен на второе чтение для внесения поправок нардепами.

В октябре 2019 года законопроект о судебной реформе был принят Радой во втором чтении и в целом. Он предполагал сокращение состава Верховного суда, который попросил президента ветировать законопроект, но в ноябре 2019-го Зеленский его подписал.

В декабре 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.

В марте 2020-го ряд положений закона о судебной реформе был признан КСУ не соответствующим Конституции, включая сокращение Верховного суда.

В июне 2020-го Зеленский внес в Раду законопроект о разблокировании деятельности ВККС.

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Денис Юдин

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