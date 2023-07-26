Рада в ближайшие дни продлит военное положение и всеобщую мобилизацию — нардеп

Верховная Рада в ближайшее время продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, решение будет принято парламентом в ближайшие дни — это будет уже восьмое продление с начала большой войны РФ против Украины.

Он отметил, что, скорее всего, ВП и мобилизацию продлят на 90 дней — до 15 ноября.

Железняк заявил, что сначала президент Владимир Зеленский должен подписать два соответствующих указа, потом их подают на утверждение в Раду, сначала голосует комитет по вопросам обороны, а потом — депутаты.

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.

Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).

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