Рада в ближайшие дни продлит военное положение и всеобщую мобилизацию — нардеп
26.07.2023, 09:18
Верховная Рада (Фото: ОП)
Верховная Рада в ближайшее время продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По его словам, решение будет принято парламентом в ближайшие дни — это будет уже восьмое продление с начала большой войны РФ против Украины.
Он отметил, что, скорее всего, ВП и мобилизацию продлят на 90 дней — до 15 ноября.
Железняк заявил, что сначала президент Владимир Зеленский должен подписать два соответствующих указа, потом их подают на утверждение в Раду, сначала голосует комитет по вопросам обороны, а потом — депутаты.
- Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.
- Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.
- 22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).
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