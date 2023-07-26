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Рада в ближайшие дни продлит военное положение и всеобщую мобилизацию — нардеп

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 09:18
Рада в ближайшие дни продлит военное положение и всеобщую мобилизацию — нардеп - Фото
Верховная Рада (Фото: ОП)

Верховная Рада в ближайшее время продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, решение будет принято парламентом в ближайшие дни — это будет уже восьмое продление с начала большой войны РФ против Украины. 

Он отметил, что, скорее всего, ВП и мобилизацию продлят на 90 дней — до 15 ноября. 

Железняк заявил, что сначала президент Владимир Зеленский должен подписать два соответствующих указа, потом их подают на утверждение в Раду, сначала голосует комитет по вопросам обороны, а потом — депутаты. 

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Дмитрий Гриниченко
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