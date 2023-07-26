Рада найближчими днями продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні — нардеп

Верховна Рада найближчим часом продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, рішення буде ухвалено парламентом найближчими днями — це буде вже восьме продовження з початку великої війни РФ проти України.

Він зазначив, що, найімовірніше, ВС та мобілізацію продовжать на 90 днів — до 15 листопада.

Железняк заявив, що спочатку президент Володимир Зеленський має підписати два відповідні укази, потім їх подають на затвердження до Ради, спочатку голосує комітет із питань оборони, а потім — депутати.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.

Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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