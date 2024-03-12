Радио Свобода: В Брюсселе считают, что Киев выполнил две из четырех реформ на пути в ЕС
Коллегия Еврокомиссии на заседании 12 марта обсудит промежуточную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных реформ. Соответствующие документы оказались в распоряжении Радио Свобода.
Журналисты передают, что профильный еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи упомянет рекомендации по письменному отчету Еврокомиссии осенью, выполнение которых в ЕС ожидали от Украины, чтобы двигаться дальше.
В частности, речь идет об:
→ увеличении штата Национального антикоррупционного бюро,
→ достаточных полномочиях Национального агентства по предотвращению коррупции,
→ принятии закона о лоббировании как части антиолигархического плана действий,
→ учете рекомендаций Венецианской комиссии в части законодательства о нацменьшинствах, государственном языке, СМИ и образовании.
Как следует из документов, Варгеи предложит считать выполненными два из четырех шагов: увеличение численности работников НАБУ до тысячи человек и дальнейшее расширение штата ежегодно, а также отмена ограничения полномочий НАПК.
Вместе с тем, согласно черновику его доклада, не считается завершенным шаг, связанный с законодательством о лоббировании.
Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон о добропорядочном лоббировании.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- 26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
- 22 февраля президент Европейской комиссии отметила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня 2024 года. Он подчеркнул, что с президентом Европейского совета Мишелем был "очень конкретный разговор".
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