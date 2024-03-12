Радио Свобода: В Брюсселе считают, что Киев выполнил две из четырех реформ на пути в ЕС

Не считается завершенным шаг, связанный с законодательством о лоббировании, пишут журналисты со ссылкой на документ Еврокомиссии

Еврокомиссия (Фото: ЕС – Audiovisual Service)

Коллегия Еврокомиссии на заседании 12 марта обсудит промежуточную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных реформ. Соответствующие документы оказались в распоряжении Радио Свобода.

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Журналисты передают, что профильный еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи упомянет рекомендации по письменному отчету Еврокомиссии осенью, выполнение которых в ЕС ожидали от Украины, чтобы двигаться дальше.

В частности, речь идет об:

→ увеличении штата Национального антикоррупционного бюро,

→ достаточных полномочиях Национального агентства по предотвращению коррупции,

→ принятии закона о лоббировании как части антиолигархического плана действий,

→ учете рекомендаций Венецианской комиссии в части законодательства о нацменьшинствах, государственном языке, СМИ и образовании.

Как следует из документов, Варгеи предложит считать выполненными два из четырех шагов: увеличение численности работников НАБУ до тысячи человек и дальнейшее расширение штата ежегодно, а также отмена ограничения полномочий НАПК.

Вместе с тем, согласно черновику его доклада, не считается завершенным шаг, связанный с законодательством о лоббировании.

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон о добропорядочном лоббировании.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

22 февраля президент Европейской комиссии отметила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.

В тот же день президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня 2024 года. Он подчеркнул, что с президентом Европейского совета Мишелем был "очень конкретный разговор".

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