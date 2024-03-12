Радіо Свобода: У Брюсселі вважають, що Україна виконала дві з чотирьох реформ на шляху до ЄС
Колегія Єврокомісії на засіданні 12 березня обговорить проміжну оцінку виконання Україною євроінтеграційних реформ. Відповідні документи опинилися у розпорядження Радіо Свобода.
Журналісти передають, що профільний єврокомісар із розширення Олівер Варгеї згадає рекомендації з письмового звіту Єврокомісії восени, виконання яких у ЄС очікували від України, щоб рухатися далі.
Зокрема йдеться про:
→ збільшення штату Національного антикорупційного бюро,
→ достатні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції,
→ ухвалення закону про лобіювання як частини антиолігархічного плану дій,
→ врахування рекомендацій Венеційської комісії в частині законодавства про нацменшини, державну мову, ЗМІ та освіту.
Як випливає з документів, Варгеї запропонує вважати виконаними два з чотирьох кроків: збільшення чисельності працівників НАБУ до тисячі осіб і подальше розширення штату щороку, а також скасування обмеження повноважень НАЗК.
Разом з тим, згідно з чернеткою його доповіді, не вважається завершеним крок, пов’язаний із законодавством про лобіювання.
Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн – членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
- 26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
- 22 лютого президентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до Євросоюзу навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.
- Того самого дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".
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