Радіо Свобода: У Брюсселі вважають, що Україна виконала дві з чотирьох реформ на шляху до ЄС

Не вважається завершеним крок, пов’язаний із законодавством про лобіювання, пишуть журналісти з посиланням на документ Єврокомісії

Єврокомісія (Фото: ЄС - Audiovisual Service)

Колегія Єврокомісії на засіданні 12 березня обговорить проміжну оцінку виконання Україною євроінтеграційних реформ. Відповідні документи опинилися у розпорядження Радіо Свобода.

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Журналісти передають, що профільний єврокомісар із розширення Олівер Варгеї згадає рекомендації з письмового звіту Єврокомісії восени, виконання яких у ЄС очікували від України, щоб рухатися далі.

Зокрема йдеться про:

→ збільшення штату Національного антикорупційного бюро,

→ достатні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції,

→ ухвалення закону про лобіювання як частини антиолігархічного плану дій,

→ врахування рекомендацій Венеційської комісії в частині законодавства про нацменшини, державну мову, ЗМІ та освіту.

Як випливає з документів, Варгеї запропонує вважати виконаними два з чотирьох кроків: збільшення чисельності працівників НАБУ до тисячі осіб і подальше розширення штату щороку, а також скасування обмеження повноважень НАЗК.

Разом з тим, згідно з чернеткою його доповіді, не вважається завершеним крок, пов’язаний із законодавством про лобіювання.

Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн – членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

22 лютого президентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до Євросоюзу навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.

Того самого дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".

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