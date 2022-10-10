Ракетные удары. В ОП призвали быть готовыми к возможным веерным отключениям света

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть готовыми к возможным веерным отключениям света после ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, россияне активно обстреливают авиацией и ракетами объекты критической инфраструктуры, чтобы уничтожить энергообеспечение Украины.

Он отметил, что под прицелом противника энергетические объекты Львова, Запорожья, Киева и области, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской областей, Днепра, Винницы и всего юга страны.

Тимошенко заявил, что ракетные удары могут повлиять на стабильность энергообеспечения, а поэтому нужно быть готовыми к последствиям вплоть до веерных отключений света. Он привел в пример Киевскую область, где противовоздушная оборона сбила шесть ракет, но россиянам все равно удалось поразить электростанции.

Чиновник подчеркнул, что профильные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.

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Дмитро Гриниченко

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