UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетный удар по Днепру. Обломки упали и пробили четырехэтажный дом в центре города

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 08:11
Ракетный удар по Днепру. Обломки упали и пробили четырехэтажный дом в центре города - Фото
Днепр. Центр города (Фото: EPA)

В результате ракетного удара по Днепру вечером 8 мая обломки сбитой ракеты упали на четырехэтажный жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, во время атаки силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет над регионом, семь из которых летели на сам Днепр. 

Обломки упали на четырехэтажку в центре города, пробили крышу и дошли до третьего этажа, на месте обнаружили боевую часть ракеты, которую вывезли для дальнейшего уничтожения. 

Пострадала 32-летняя женщина, ее отвезли в больницу — предварительно, она получила травмы головы и позвоночника. В здании повреждена крыша и перекрытие между третьим и четвертым этажами, около 40 человек пришлось эвакуировать. 

Читайте также: В первые часы 9 мая россияне нанесли удары по Украине — были взрывы в Киеве и области

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар днепр Николай Лукашук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 