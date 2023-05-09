Ракетный удар по Днепру. Обломки упали и пробили четырехэтажный дом в центре города

В результате ракетного удара по Днепру вечером 8 мая обломки сбитой ракеты упали на четырехэтажный жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, во время атаки силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет над регионом, семь из которых летели на сам Днепр.

Обломки упали на четырехэтажку в центре города, пробили крышу и дошли до третьего этажа, на месте обнаружили боевую часть ракеты, которую вывезли для дальнейшего уничтожения.

Пострадала 32-летняя женщина, ее отвезли в больницу — предварительно, она получила травмы головы и позвоночника. В здании повреждена крыша и перекрытие между третьим и четвертым этажами, около 40 человек пришлось эвакуировать.

В начале 7 мая 2023 года РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.

Поздно вечером 7 мая россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершили рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.

Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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