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Рамштайн. Глава Пентагона заявил, что встреча союзников проходит "в критический момент"

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 11:52
Рамштайн. Глава Пентагона заявил, что встреча союзников проходит
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что встреча союзников по противостоянию российской полномасштабной войне против Украины "проходит в критическое время", и в ближайшие недели многое решится. Об этом он сказал во вступительном слове на девятом "Рамштайне", который проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Как выразился глава Пентагона, Кремль "по-прежнему ставит на то, что сможет "переждать" нас".

"Но спустя год [после тотального вторжения] мы как никогда объединены. Общая решимость поможет поддержать момент Украины в решающие недели и поможет ей пройти по этой сложной дороге", – заявил глава Пентагона.

Он заверил, что "наше единство будет лишь нарастать", потому что "мы все понимаем, что на кону в войне, которую решила начать Россия".

"Это не только о праве Украины на жизнь в мире и безопасности, но также о том, какой мир унаследуют наши дети. Никто из нас не хочет жить в мире, где автократы могут нападать на мирных соседей, нарушать их границы и бомбить их народ. Мы выступаем за мир, где правила имеют значение, где уважают суверенитет, и где гражданские люди защищены", – пояснил Остин.

В речи министр обороны США сообщил, что восемь стран дадут Украине танки Leopard.

Читайте также: В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times 

Євген Пилипенко
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