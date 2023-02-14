Рамштайн. Глава Пентагона заявил, что встреча союзников проходит "в критический момент"

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что встреча союзников по противостоянию российской полномасштабной войне против Украины "проходит в критическое время", и в ближайшие недели многое решится. Об этом он сказал во вступительном слове на девятом "Рамштайне", который проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Как выразился глава Пентагона, Кремль "по-прежнему ставит на то, что сможет "переждать" нас".

"Но спустя год [после тотального вторжения] мы как никогда объединены. Общая решимость поможет поддержать момент Украины в решающие недели и поможет ей пройти по этой сложной дороге", – заявил глава Пентагона.

Он заверил, что "наше единство будет лишь нарастать", потому что "мы все понимаем, что на кону в войне, которую решила начать Россия".

"Это не только о праве Украины на жизнь в мире и безопасности, но также о том, какой мир унаследуют наши дети. Никто из нас не хочет жить в мире, где автократы могут нападать на мирных соседей, нарушать их границы и бомбить их народ. Мы выступаем за мир, где правила имеют значение, где уважают суверенитет, и где гражданские люди защищены", – пояснил Остин.

В речи министр обороны США сообщил, что восемь стран дадут Украине танки Leopard.

Выступая перед Остином, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.

13 февраля он сказал, что боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на этой встрече министров НАТО. При этом глава МИД ФРГ Бербок заявила, что истребители якобы не будут темой этого "Рамштайна".

Глава Минобороны Резников заявил ранее, что уехал в Брюссель за самолетами, снарядами и танками.

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Євген Пилипенко

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