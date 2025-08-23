Возможные встречи Зеленского, Трампа и Путина – "пустые слова", считает аналитик Пекарь

Валерий Пекарь (Скриншот с видео LIGA.net)

Возможные встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным и трехсторонний саммит с главой США Дональдом Трампом – это пустословие. Такое мнение в новом выпуске LIGA Talk высказал Валерий Пекарь, специалист по прогнозированию будущего, преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ.

"Я думаю, что это пустые слова. Нам надо достоять, додержаться до конца года, а потом будем смотреть. И [нужно] не залезать на эмоциональные качели "встретились – не встретились, мир завтра – мир не завтра, выборы через три месяца – выборов не будет через три месяца" и так далее", – заявил эксперт.

По его словам, эмоциональные качели истощают "больше, чем что-либо", даже сильнее, чем постоянное ожидание российских обстрелов.

"[Эмоциональные качели] это то, от чего надо точно избавиться", – отметил Пекарь.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: