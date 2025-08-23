Можливі зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна – це "порожні слова", вважає аналітик Пекар

Валерій Пекар (Скриншот з відео LIGA.net)

Можливі зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним та тристоронній саміт з главою США Дональдом Трампом – це пустослів'я. Таку думку в новому випуску LIGA Talk висловив Валерій Пекар, фахівець із прогнозування майбутнього, викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл.

"Я думаю, що це порожні слова. Нам треба достояти, дотрима́тися до кінця року, а потім будемо дивитися. І [потрібно] не залазити на емоційні гойдалки "зустрілися – не зустрілися, мир завтра – мир не завтра, вибори через три місяці – виборів не буде через три місяці" і так далі", – заявив експерт.

За його словами, емоційні гойдалки виснажують "більше, ніж будь-що", навіть сильніше, аніж постійне очікування російських обстрілів.

"[Емоційні гойдалки] це те, чого треба точно позбутися", – зауважив Пекар.

Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче: