Можливі зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна – це "порожні слова", вважає аналітик Пекар
Можливі зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним та тристоронній саміт з главою США Дональдом Трампом – це пустослів'я. Таку думку в новому випуску LIGA Talk висловив Валерій Пекар, фахівець із прогнозування майбутнього, викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл.
"Я думаю, що це порожні слова. Нам треба достояти, дотрима́тися до кінця року, а потім будемо дивитися. І [потрібно] не залазити на емоційні гойдалки "зустрілися – не зустрілися, мир завтра – мир не завтра, вибори через три місяці – виборів не буде через три місяці" і так далі", – заявив експерт.
За його словами, емоційні гойдалки виснажують "більше, ніж будь-що", навіть сильніше, аніж постійне очікування російських обстрілів.
"[Емоційні гойдалки] це те, чого треба точно позбутися", – зауважив Пекар.
Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- Перший заступник міністра закордонних справ Кислиця заявив, що наразі РФ і далі маніпулює США та їхнім президентом Трампом – і це стає "дуже дратівливим" для американців.
