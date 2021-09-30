Разумков о Стефанчуке: С таким успехом, когда выхожу в уборную, он тоже может быть и.о.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал желание вице-спикера Руслана Стефанчука "попасть в другое кресло", заявив, что он не уходил на больничный во время самоизоляции, и его состояние здоровья позволяло продолжать выполнять функции председателя украинского парламента. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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Комментируя отношения со Стефанчуком, Разумков заявил, что его заместители должны выполнять те задачи и поручения, которые перед ними ставит председатель Рады. Он предположил, что его заместители, быть может, хотят "как-то попасть в другое кресло", и даже пишут об этом письма. По данным УП, Стефанчук обращался в Аппарат ВР с вопросом, почему на него не переводятся полномочия спикера во время самоизоляции Разумкова.

Разумков удивился, почему Стефанчук считал, что должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной Рады, отметив, что он пошел на самоизоляцию, но не на больничный.

"Я выполнял все свои функции, состояние здоровья мне точно это позволяло… А апеллировать к тому, что "его нет"... С таким успехом, когда выхожу в уборную из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности", – заявил Разумков.

При этом спикер отрицает конфликты и обмен "шпильками" со "слугами" и Стефанчуком в прямом эфире, заявив, что это были "рабочие дискуссии".

Разумков не стал отвечать на вопрос, хочет ли президент Владимир Зеленский поставить Руслана Стефанчука на должность спикера, отметив, что об этом нужно спрашивать у главы государства. Однако Разумков подчеркнул, что "поставить кого-то – невозможно", так как спикера выбирает Рада, а будет ли кто-то извне инициировать его отставку – это уже "другая история".

Между руководством фракции и спикером парламента разгорелся конфликт из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался "сбить" законопроект. Разумков подтвердил разногласия.

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

21 сентября, комментируя созыв внеочередного заседания Рады Разумковым, Арахамия удивился, почему спикер официально находится на больничном, но выдает распоряжения. По его словам, юристы интересовались у него, на каких правовых основаниях это происходит.

22 сентября Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец на большое заседание "слуг" пока не получал, но если его пригласят, обязательно поедет. В ответ на это Корниенко сказал, что "заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", мероприятие будет совещанием фракции, и спецприглашений на него не будет. Арахамия сказал, что Разумкова не приглашали на съезд, так как он не является членом фракции. При этом Стефанчука, которой тоже не является членом фракции СН, в Трускавец пригласили, так как он – менеджер проекта "троек".

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Оксана Житнюк

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