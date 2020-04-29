Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разумков об Авакове как главе МВД: Нет такой формулировки, как временный министр

Разумков об Авакове как главе МВД: Нет такой формулировки, как временный министр - Фото
Арсен Аваков и Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
29.04.2020, 08:28

Кто-то уходит с должности, кто-то остается – "это нормальный процесс", сказал спикер парламента, когда ему задали вопрос, насколько "временный" Аваков

В правительство не назначают "на время" – такой формулировки как "временный министр" в законодательстве нет. Так спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал РБК-Украина вопрос о назначении в конце прошлого лета Арсена Авакова якобы временным главой Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы парламента, "любой Кабмин - это временно".

"И Кабмин Гончарука это доказал, как и многие их предшественники. Просто кто-то остался в этом Кабмине. Например, Малюська, Криклий, Аваков. А кто-то покинул свой пост. Это нормальный процесс", - сказал он, не давая оценку "договоренности" президента Владимира Зеленского с Аваковым.

Читайте также: Авакова спросили о захвате власти. Он назвал критиков "идиотами" 

27 февраля 2014 года Аваков был назначен на должность и.о. главы МВД. С той поры он – бессменный руководитель силового ведомства, рекордсмен по длительности пребывания в должности.

Став президентом, Зеленский заявил, что Аваков якобы "временный" министр, и он посмотрит на результаты его работы в 2019-м.

Читайте также: Почему оставили Авакова: три причины для компромисса

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
кабмин назначение арсен аваков Дмитрий Разумков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 