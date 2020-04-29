Разумков об Авакове как главе МВД: Нет такой формулировки, как временный министр

Арсен Аваков и Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

В правительство не назначают "на время" – такой формулировки как "временный министр" в законодательстве нет. Так спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал РБК-Украина вопрос о назначении в конце прошлого лета Арсена Авакова якобы временным главой Министерства внутренних дел.

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По словам главы парламента, "любой Кабмин - это временно".

"И Кабмин Гончарука это доказал, как и многие их предшественники. Просто кто-то остался в этом Кабмине. Например, Малюська, Криклий, Аваков. А кто-то покинул свой пост. Это нормальный процесс", - сказал он, не давая оценку "договоренности" президента Владимира Зеленского с Аваковым.

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27 февраля 2014 года Аваков был назначен на должность и.о. главы МВД. С той поры он – бессменный руководитель силового ведомства, рекордсмен по длительности пребывания в должности.

Став президентом, Зеленский заявил, что Аваков якобы "временный" министр, и он посмотрит на результаты его работы в 2019-м.

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