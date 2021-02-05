Разумков объяснил, почему ходил на каналы Медведчука: Чтобы доносить избирателям позицию

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что "информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть", в том числе с помощью телеканалов "из пула Медведчука". Об этом Разумков сказал в интервью Бабелю.

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"Я появляюсь на каналах, связанных с Игорем Валерьевичем? Да. Бываю и на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не был, но появляюсь. Прямой, 5 канал. У меня, как мне кажется, хорошие взаимоотношения с журналистами. Хотелось бы, чтобы так было и дальше", – сказал он.

Разумков отметил, что согласен с той точкой зрения, что на каналы, которые нарушают журналистские стандарты и распространяют антиукраинскую пропаганду, "нужно ходить, чтобы доносить избирателям сою позицию".

На вопрос, не считает ли он эти каналы частью гибридной войны России, Разумков ответил: "Если вы считаете, что канал нарушает украинское законодательство, на кого-то работает, то на него не нужно ходить или не ходить. Есть конкретные статьи, по которым что-то можно сделать. Иначе завтра кто-то скажет, что вы или я работаем не в интересах Украины".

Он убежден, что "информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть". По мнению Разумкова, "позицию страуса никогда нельзя занимать: если мы туда не ходим, значит, этой проблемы нет – точно неправильный подход".

Спикер парламента подчеркнул, что "не имеет права определять – хороший это канал или плохой". "Это может делать зритель или, в рамках действующего законодательства, соответствующий орган", – считает Разумков.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

Разумков не поддержал санкции. Он заявил, что санкции хороши там, где нельзя наказать по украинскому законодательству.

Вадим Ребрина

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