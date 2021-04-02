Разумков: СНБО узнает большую часть вопросов непосредственно перед совещанием

О большей части повестки заседаний Совета национальной безопасности и обороны его члены узнают непосредственно перед совещаниями. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Цензор.нет.

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"Большую часть рассматриваемых вопросов мы видим в последний момент перед совещанием. Так, например, было на последнем на данный момент совещании СНБО. По-другому оно, к сожалению, не работает", – рассказал Разумков.

По его словам, материалы, которые озвучиваются на заседаниях СНБО, не рассылают тем, кто отсутствовал. "Все это остается в стенах того зала, где прошло совещание", – отметил спикер Рады.

Денис Юдин

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