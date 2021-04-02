UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разумков: СНБО узнает большую часть вопросов непосредственно перед совещанием

02.04.2021, 14:39
Разумков: СНБО узнает большую часть вопросов непосредственно перед совещанием - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

О большей части повестки заседаний Совета национальной безопасности и обороны его члены узнают непосредственно перед совещаниями. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Цензор.нет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Большую часть рассматриваемых вопросов мы видим в последний момент перед совещанием. Так, например, было на последнем на данный момент совещании СНБО. По-другому оно, к сожалению, не работает", – рассказал Разумков.

По его словам, материалы, которые озвучиваются на заседаниях СНБО, не рассылают тем, кто отсутствовал. "Все это остается в стенах того зала, где прошло совещание", – отметил спикер Рады.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо Дмитрий Разумков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 