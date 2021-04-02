Разумков: СНБО узнает большую часть вопросов непосредственно перед совещанием
02.04.2021, 14:39
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
О большей части повестки заседаний Совета национальной безопасности и обороны его члены узнают непосредственно перед совещаниями. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Цензор.нет.
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"Большую часть рассматриваемых вопросов мы видим в последний момент перед совещанием. Так, например, было на последнем на данный момент совещании СНБО. По-другому оно, к сожалению, не работает", – рассказал Разумков.
По его словам, материалы, которые озвучиваются на заседаниях СНБО, не рассылают тем, кто отсутствовал. "Все это остается в стенах того зала, где прошло совещание", – отметил спикер Рады.
- 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – тут.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его окружения. Медведчук назвал их "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы.
- 19 марта СНБО ввел максимальный объем санкций против бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе, а также против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.
- 23 марта СНБО ввел санкции против чиновников МВД и ФСБ России и заблокировал ряд пропагандистских сайтов РФ.
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