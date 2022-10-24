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Разведка Британии: Россия пытается преодолеть эффективное ПВО Украины за счет числа дронов

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 08:57
Разведка Британии: Россия пытается преодолеть эффективное ПВО Украины за счет числа дронов - Фото
Обломок дрона-камикадзе в Киеве (фото - Виталий Кличко, Telegram)

Россия атакует Украину большим количеством иранских дронов, пытаясь таким образом пройти сквозь эффективную украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 24 октября.

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"Россия продолжает использовать иранские беспилотники против целей на всей территории Украины. Усилия Украины по поражению БПЛА Shahed-136 становятся все более успешными", – сообщают разведчики Великобритании.

Как отмечается, эти дроны – медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО.

Британцы ссылаются на оценку официальных источников, в том числе президента Владимира Зеленского, которые утверждают, что ПВО ВСУ перехватывает до 85% атак Shahed-136.

"Россия, вероятно, расходует большое количество иранских БПЛА Shahed-136, чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО Украины", – полагают в британской разведке.

В спецслужбе Великобритании высказали мнение, что скорее всего, дроны-камикадзе используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого продолжает расти.

  • 18 октября в Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины. 
  • 21 октября появились сообщения, что в Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

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Наталія Медведєва
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пво дрон разведка Shahed-136
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