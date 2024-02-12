Разведка Норвегии: Россия находится в более сильной позиции, чем в 2023 и получает перевес

Руководитель военной разведки Норвегии заявил, что Россия адаптируется к санкциям "лучше, чем ожидалось"

Инспектор ВМС Германии вице-адмирал Андреас Краузе и контр-адмирал Нильс Андреас Стенсонес (Фото: EPA/SRDJAN SUKI)

По данным норвежской разведки, Россия получает военное преимущество в Украине благодаря большему военному резерву и материальной поддержке со стороны таких стран, как Северная Корея и Китай. Руководитель военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Киеву будет нужна "существенная" военная помощь Запада, чтобы иметь возможность изменить ситуацию, ведь сейчас РФ находится в "более сильной позиции", чем в 2023 году, цитирует его издание BR24.

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Стенсен подчеркнул, что Россия получает военную поддержку от Ирана, Беларуси и Северной Кореи. Согласно его выводам, Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запчасти", которые являются полезными для российской оборонной промышленности.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и получает преимущество", – сказал Стенсен и акцентировал, что Москва может "мобилизовать примерно втрое больше войск", чем Украина.

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По словам руководителя норвежской военной разведки, Россия адаптируется к санкциям "лучше, чем ожидалось", а промышленность страны-агрессора способна производить достаточно "боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет".

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января в прокуратуре Харьковской области заявили, что во время атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

11 января глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в интервью для LIGA.net заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора.

заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора. Российская армия во время массированной атаки утром 7 февраля ударила по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две.

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