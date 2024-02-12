Розвідка Норвегії: Росія перебуває у сильнішій позиції, ніж у 2023 й отримує перевагу

Керівник військової розвідки Норвегії заявив, що Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікувалося"

Інспектор ВМС Німеччини віцеадмірал Андреас Краузе та контр-адмірал Нільс Андреас Стенсонес (Фото: EPA/SRDJAN SUKI)

За даними норвезької розвідки, Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому військовому резерву й матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай. Керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенс заявив, що Київ потребуватиме "суттєвої" військової допомоги Заходу, щоб мати можливість змінити ситуацію, адже наразі РФ перебуває у "сильнішій позиції", ніж у 2023 році, цитує його видання BR24.

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Стенсен наголосив, що Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запчастини", які є корисними для російської оборонної промисловості.

"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, й отримує перевагу", – сказав Стенсен та акцентував, що Москва може "мобілізувати приблизно втричі більше військ", ніж Україна.

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За словами керівника норвезької військової розвідки, Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікувалося", а промисловість країни-агресора здатна виробляти достатньо "боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет".

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня у прокуратурі Харківської області заявили, що під час атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

11 січня очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю для LIGA.net заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня 2024 року, були не виробництва країни-агресора.

Російська армія під час масованої атаки вранці 7 лютого вдарила по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві.

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