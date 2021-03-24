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Разведка Украины лишила наград троих топ-чиновников режима Януковича

24.03.2021, 15:50
Разведка Украины лишила наград троих топ-чиновников режима Януковича - Фото
Виталий Захарченко (Фото - ЕРА)

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов лишил ведомственных знаков отличия лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Среди них - бывший начальник штаба Военно-Морских Сил Украины Сергей Елисеев; бывший первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро; бывший Министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Отмечается, что вышеуказанные лица были лишены знаков отличия в рамках выполнения указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против них.

Читайте также: СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Табачника и других предателей Украины

Станислав Стороженко
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вмс гур снбо Кирилл Буданов
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