Разведка Украины лишила наград троих топ-чиновников режима Януковича

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов лишил ведомственных знаков отличия лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Среди них - бывший начальник штаба Военно-Морских Сил Украины Сергей Елисеев; бывший первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро; бывший Министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Отмечается, что вышеуказанные лица были лишены знаков отличия в рамках выполнения указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против них.

26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали страну.

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Станислав Стороженко

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