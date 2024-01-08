Разведка Южной Кореи показала вооружение КНДР, которым воевали боевики ХАМАС – фото

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило подозрения, что оружие северокорейского производства используется боевиками ХАМАС в войне против Израиля, несмотря на то, что КНДР неоднократно отрицала соглашения по оружию. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

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Ранее южнокорейский филиал Голоса Америки опубликовал отчет, в нем было фото с подрывником ракеты для гранатомета F-7, который вероятно использовали боевики ХАМАСа, и на нем была комбинация корейских букв и цифр.

Фото: Голос Америки

Опубликовав новую фотографию боеприпаса, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила это сообщение Голоса Америки, отмечает Yonhap.

"Подрывник с корейскими иероглифами расположен в средней части ракеты F-7 северокорейского производства", – сообщили в разведывательном агентстве Yonhap и предоставили фотографию гранатомета F-7 в разобранном виде.

На фото Национальной разведывательной службы не узнаются корейские буквы, поскольку они размещены на внутренней части взрывателя, поясняет Yonhap.

Корейские буквы выгравированы внутри элемента, обведенного на фото синим кругом, объясняет издание. Судя по фото, это донная часть взрывателя.

Также разведывательное ведомство сообщило, что "собирает и накапливает" подробные доказательства возможных поставок по Северной Корее своего оружия ХАМАС, такие как объемы и сроки торговли оружием.

"Но сейчас трудно предоставить такие доказательства из-за необходимости защиты источников информации и учитывая дипломатические связи", – заявили в разведывательном агентстве.

Ранее южнокорейские Вооруженные силы заявили, что КНДР, судя по всему, связана с ХАМАС в торговле оружием и других военных сферах, а также может использовать военную тактику для внезапного нападения на Южную Корею, подобную той, что использовали боевики против Израиля.

Также разведка Южной Кореи сообщила во время заседания парламентского комитета в ноябре, что получила данные о том, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал своим должностным лицам разработать меры по оказанию всесторонней помощи Палестине.

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По словам военного чиновника Южной Кореи, F-7 – это тип осколочно-фугасной ракеты, которая, судя по всему, является другим названием для РПГ-7 и выпускается в КНДР.

В свою очередь Северная Корея отвергла предположение о том, что ХАМАС использовал его оружие для нападений на Израиль, назвала его "безосновательным" и обвинила Соединенные Штаты в создании фальшивых обвинений против себя.

Относительно вероятной торговли оружием между КНДР и Россией, в разведывательном агентстве заявили, что "последовательно" отслеживают эту проблему в тесном сотрудничестве с США и призвали Пхеньян "немедленно" прекратить такие операции.

"Торговля Северной Кореей оружием с Россией, таким как баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове", – заявили в ведомстве.

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4 января представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи.

Впрочем, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские военные пока не имеют подтверждения того, что Россия получила баллистические ракеты от КНДР.

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