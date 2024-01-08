Розвідка Південної Кореї показала озброєння КНДР, яким воювали бойовики ХАМАС – фото

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

Розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило підозри, що зброя північнокорейського виробництва використовується бойовиками ХАМАС у війні проти Ізраїлю, попри те, що КНДР неодноразово заперечувала угоди щодо зброї. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

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Раніше південнокорейська філія Голосу Америки опублікувала звіт, у ньому було фото з підривником ракети для гранатомета F-7, котрий, ймовірно, використовували бойовики ХАМАСу, і на ньому була комбінація корейських літер та цифр.

Фото: Голос Америки

Опублікувавши нову фотографію боєприпасу, Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила це повідомлення Голосу Америки, зауважує Yonhap.

"Підривник із корейськими ієрогліфами розташований у середній частині ракети F-7 північнокорейського виробництва", — повідомили в розвідувальному агентстві Yonhap і надали фотографію гранатомета F-7 у розібраному вигляді.

На фото Національної розвідувальної служби не впізнаються корейські літери, оскільки вони розміщенні на внутрішній частині підривника, пояснює Yonhap.

Корейські літери вигравійовані всередині елемента, котрий на фото обведений синім колом, пояснює видання. Судячи з фото, це донна частина підривника.

Також розвідувальне відомство повідомило, що "збирає та накопичує" детальні докази ймовірних постачань Північною Кореєю своєї зброї ХАМАС, такі як обсяги та терміни торгівлі зброєю.

"Але наразі важко надати такі докази через необхідність захисту джерел інформації та з огляду на дипломатичні зв'язки", – заявили в розвідувальному агентстві.

Раніше південнокорейські Збройні сили заявили, що КНДР, судячи з усього, пов’язана з ХАМАС у торгівлі зброєю та в інших військових сферах, а також може використати військову тактику для раптового нападу на Південну Корею, подібну до тієї, що використали бойовики проти Ізраїлю.

Також розвідка Південної Кореї повідомила під час засідання парламентського комітету в листопаді, що отримала дані про те, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм посадовцям розробити заходи для надання всебічної допомоги Палестині.

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За словами військового посадовця Південної Кореї, F-7 – це тип осколково-фугасної ракети, котра, судячи з усього, є іншою назвою для РПГ-7 та випускається у КНДР.

Своєю чергою Північна Корея відкинула припущення про те, що ХАМАС використовував її зброю для нападів на Ізраїль, назвала його "безпідставним" та звинуватила Сполучені Штати у створенні фальшивих звинувачень проти себе.

Щодо ймовірної торгівлі зброєю між КНДР та Росією, у розвідувальному агентстві заявили, що "послідовно" відстежують цю проблему в тісній співпраці зі США, та закликали Пхеньян "негайно" припинити такі операції.

"Торгівля Північною Кореєю зброєю з Росією, такою як балістичні ракети та артилерійські снаряди, порушує резолюції Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу для миру та стабільності на Корейському півострові", – заявили у відомстві.

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4 січня представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї.

Утім речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки що не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від КНДР.

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