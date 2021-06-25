"Реалистичный подход". Кулеба – об отказе ЕС от саммита с Путиным и идее новых санкций
Призыв Европейского Союза к России выполнять минские соглашения как условие для изменения отношений ЕС-РФ – реалистичный подход. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с решением Европейского совета отказаться от инициативы саммита с президентом РФ Владимиром Путиным и идеей ужесточения санкций, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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"Я благодарен Европейскому совету за призыв к РФ взять на себя полную ответственность за полное выполнение минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", – сказал глава МИД.
Кулеба также отметил призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по работе над возможными новыми санкциями на случай дальнейшего деструктивного поведения России.
"Именно к такому обсуждению мы призывали во время российской эскалации в апреле", – сказал глава МИД.
- 23 июня стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагают рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Кулеба назвал потенциальный саммит ЕС-Россия "опасным отклонением от режима санкций".
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет принимать участие в саммите ЕС с Путиным, если такой произойдет. Литва назвала идею такого саммита "попаданием в ловушку".
- В ночь на 25 июня лидеры ЕС в Европейском совете не нашли согласия по саммиту с Путиным и предложили продумать новые санкции против РФ.
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