"Реалистичный подход". Кулеба – об отказе ЕС от саммита с Путиным и идее новых санкций

Призыв Европейского Союза к России выполнять минские соглашения как условие для изменения отношений ЕС-РФ – реалистичный подход. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с решением Европейского совета отказаться от инициативы саммита с президентом РФ Владимиром Путиным и идеей ужесточения санкций, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Я благодарен Европейскому совету за призыв к РФ взять на себя полную ответственность за полное выполнение минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", – сказал глава МИД.

Кулеба также отметил призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по работе над возможными новыми санкциями на случай дальнейшего деструктивного поведения России.

"Именно к такому обсуждению мы призывали во время российской эскалации в апреле", – сказал глава МИД.

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Марк Сировой

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