UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Реалистичный подход". Кулеба – об отказе ЕС от саммита с Путиным и идее новых санкций

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 14:59
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Призыв Европейского Союза к России выполнять минские соглашения как условие для изменения отношений ЕС-РФ – реалистичный подход. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с решением Европейского совета отказаться от инициативы саммита с президентом РФ Владимиром Путиным и идеей ужесточения санкций, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я благодарен Европейскому совету за призыв к РФ взять на себя полную ответственность за полное выполнение минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", – сказал глава МИД.

Кулеба также отметил призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по работе над возможными новыми санкциями на случай дальнейшего деструктивного поведения России.

"Именно к такому обсуждению мы призывали во время российской эскалации в апреле", – сказал глава МИД.

Читайте также: Вместо саммита с Путиным. ЕС продлил экономические санкции против России – журналист

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции ЕС Ангела Меркель владимир путин эмманюэль макрон европейский союз саммит дмитрий кулеба Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 