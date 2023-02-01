Reaper. Американская компания предлагает Украине тяжелые дроны "за один доллар" – WSJ

Американская компания-производитель оружия General Atomics предлагает поставить Украине два беспилотника Reaper MQ-9 "за один доллар". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, которое оказалось в распоряжении журналистов.

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Предложение было сделано на прошлой неделе главным исполнительным директором компании Линденом Блю, пишут журналисты. По условиям сделки, Украине не надо платить за сами дроны, но придется заплатить $10 млн за подготовоку и доставку, а также около $8 млн в год за обслуживание.

Компания предлагает более старую версию беспилотника MQ-9F Block 1, которая обычно стоит несколько миллионов долларов за единицу, передает содержание предложения WSJ. Наземная станция управления беспилотниками может быть установлена практически в любом месте.

Одобрить продажу должен Белый дом, но пока он и украинские чиновники отказались от комментариев. Представитель General Atomics сказал, что не может комментировать конкретные сделки, но компания считает, что "Украина нуждается в таком потенциале, как Reaper, в ближайшее время".

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СПРАВКА. Reaper – разведывательно-ударный беспилотник армии США, весит около 4,7 тонны при полной загрузке. Способен развивать скорость до 480 км/ч, летать на высоте порядка 15 км. Может носить ракеты







. Reaper – разведывательно-ударный беспилотник армии США, весит около 4,7 тонны при полной загрузке. Способен развивать скорость до 480 км/ч, летать на высоте порядка 15 км. Может носить ракеты Hellfire Brimstone , которые поставляют Украине союзники. Использовался для ликвидации иранского топ-генерала Кассема Сулеймани в январе 2020 года.

Беспилотники Repaer и Gray Eagle могли бы позволить ВСУ наносить удары и следить за армией РФ с более безопасного расстояния, отмечают журналисты. Но Белый дом противился поставкам, например, Gray Eagle, поскольку опасался, что технологии могут попасть в руки России, если борт собьют.

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Марко Сировой

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