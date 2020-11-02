Решение КСУ в действии: Антикорсуд закрыл первое дело из-за лжи в декларации – ЦПК

В ЦПК сообщили, что закрыто дело бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля

В Высшем антикоррупционном суде закрыли дело бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля. Это первое закрытое в ВАКС дело после решения Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за внесение недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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По данным НАБУ, Брыль не указал в декларации четыре Мерседеса и один Ленд Ровер, два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки.

Также детективы установили, что с годовым доходом в $10 000 Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Грецию, Италию, Турцию, Францию, Израиль и останавливались там в дорогих отелях.

В ЦПК отмечают, что у антикорсуда нет выбора – такие дела обречены из-за решения решение КСУ , поскольку признание неконституционной уголовной ответственности за такие действия автоматически означает закрытие дел.

ДОПОЛНЕНО В 18:00. Корреспонденту Корреспонденту LIGA.net подтвердила эту информацию пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Дело было закрыто на основании последнего решения КСУ, согласно которому отменена статья 366-1 (недостоверное декларирование) УК", – сообщила она.

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Наталия Медведева

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