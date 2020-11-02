Решение КСУ в действии: Антикорсуд закрыл первое дело из-за лжи в декларации – ЦПК
В ЦПК сообщили, что закрыто дело бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля
В Высшем антикоррупционном суде закрыли дело бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля. Это первое закрытое в ВАКС дело после решения Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за внесение недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.
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По данным НАБУ, Брыль не указал в декларации четыре Мерседеса и один Ленд Ровер, два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки.
Также детективы установили, что с годовым доходом в $10 000 Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Грецию, Италию, Турцию, Францию, Израиль и останавливались там в дорогих отелях.
В ЦПК отмечают, что у антикорсуда нет выбора – такие дела обречены из-за решения решение КСУ , поскольку признание неконституционной уголовной ответственности за такие действия автоматически означает закрытие дел.
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- 27 октября 2020-го КСУ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций. В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ придется закрыть 110 уголовных дел, в том числе и против судей КСУ.
- 29 октября президент Владимир Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- 2 ноября НАПК перечислило список организаций, где из-за решения КСУ, придется остановить проверки и назвало имена чиновников, которые могут избежать ответственности.
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