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Reuters: ХАМАС создал у Израиля впечатление, что не готов к боям. Иерусалим признал провал

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 08:41
Reuters: ХАМАС создал у Израиля впечатление, что не готов к боям. Иерусалим признал провал - Фото
Удары армии Израиля по сектору Газа (Фото: скриншот с видео)

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что террористы ХАМАС ввели в заблуждение Израиль, создав впечатление, что они не готовы к войне.

По словам собеседников, близких к террористам, пока Израиль был убежден в том, что сдерживает ХАМАС, предоставляя экономические стимулы жителям сектора Газа, боевики проводили постоянные тренировки. 

"ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою. Это беспрецедентная разведывательная тактика, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая впечатление, что он не желает вступать в конфронтацию во время подготовки к этой операции", — заявил источник. 

Журналисты напоминают, что после боев с ХАМАС в 2021 году правительство Израиля стремилось обеспечить экономическую стабильность в Газе, включая разрешения для жителей анклава для работы в стране, где зарплаты на стройке, сельском хозяйстве или в сфере услуг были выше в 10 раз. 

"Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались. Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все время они участвовали в учениях, пока не устроили бунт", — сказали представители израильской армии.

Еще один источник в израильских службах безопасности подчеркнул, что был период, когда Израиль считал, что руководство ХАМАС было озабочено управлением Газой, а не терактами против израильтян — также Иерусалим отвлекся, пытаясь наладить отношения с Саудовской Аравией. 

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Дмитрий Гриниченко
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