Reuters: ХАМАС создал у Израиля впечатление, что не готов к боям. Иерусалим признал провал

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что террористы ХАМАС ввели в заблуждение Израиль, создав впечатление, что они не готовы к войне.

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По словам собеседников, близких к террористам, пока Израиль был убежден в том, что сдерживает ХАМАС, предоставляя экономические стимулы жителям сектора Газа, боевики проводили постоянные тренировки.

"ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою. Это беспрецедентная разведывательная тактика, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая впечатление, что он не желает вступать в конфронтацию во время подготовки к этой операции", — заявил источник.

Журналисты напоминают, что после боев с ХАМАС в 2021 году правительство Израиля стремилось обеспечить экономическую стабильность в Газе, включая разрешения для жителей анклава для работы в стране, где зарплаты на стройке, сельском хозяйстве или в сфере услуг были выше в 10 раз.

"Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались. Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все время они участвовали в учениях, пока не устроили бунт", — сказали представители израильской армии.

Еще один источник в израильских службах безопасности подчеркнул, что был период, когда Израиль считал, что руководство ХАМАС было озабочено управлением Газой, а не терактами против израильтян — также Иерусалим отвлекся, пытаясь наладить отношения с Саудовской Аравией.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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