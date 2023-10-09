ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що не готовий до боїв. Єрусалим визнав провал — Reuters
Агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що терористи ХАМАС ввели в оману Ізраїль, створивши враження, що вони не готові до війни.
За словами співрозмовників, близьких до терористів, поки Ізраїль був переконаний, що стримує ХАМАС, надаючи економічні стимули жителям сектору Гази, бойовики проводили постійні тренування.
"ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що він не готовий до бою. Це безпрецедентна розвідувальна тактика, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи враження, що він не бажає вступати в конфронтацію під час підготовки до цієї операції", – заявило джерело.
Журналісти нагадують, що після боїв з ХАМАС у 2021 році уряд Ізраїлю прагнув забезпечити економічну стабільність у Газі, включно з дозволами для мешканців анклаву для роботи в країні, де зарплати на будівництві, сільському господарстві чи сфері послуг були вищими вдесятеро.
"Ми вважали, що той факт, що вони приходять на роботу і привозять гроші до Гази, створить певний рівень спокою. Ми помилялися. Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях, допоки не влаштували бунт", – сказали представники ізраїльської армії.
Ще одне джерело в ізраїльських службах безпеки наголосило, що був період, коли Ізраїль вважав, що керівництво ХАМАС було стурбоване управлінням Газою, а не терактами проти ізраїльтян — також Єрусалим відволікся, намагаючись налагодити відносини із Саудівською Аравією.
- З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.
- Уряд офіційно оголосив про стан війни.
- 8 жовтня стало відомо, що серед заручників, які терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.
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