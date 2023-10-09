RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що не готовий до боїв. Єрусалим визнав провал — Reuters

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 08:41
ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що не готовий до боїв. Єрусалим визнав провал — Reuters - Фото
Удари армії Ізраїлю по сектору Гази (Фото: скриншот з відео)

Агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що терористи ХАМАС ввели в оману Ізраїль, створивши враження, що вони не готові до війни.

За словами співрозмовників, близьких до терористів, поки Ізраїль був переконаний, що стримує ХАМАС, надаючи економічні стимули жителям сектору Гази, бойовики проводили постійні тренування.

"ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що він не готовий до бою. Це безпрецедентна розвідувальна тактика, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи враження, що він не бажає вступати в конфронтацію під час підготовки до цієї операції", – заявило джерело.

Журналісти нагадують, що після боїв з ХАМАС у 2021 році уряд Ізраїлю прагнув забезпечити економічну стабільність у Газі, включно з дозволами для мешканців анклаву для роботи в країні, де зарплати на будівництві, сільському господарстві чи сфері послуг були вищими вдесятеро.

"Ми вважали, що той факт, що вони приходять на роботу і привозять гроші до Гази, створить певний рівень спокою. Ми помилялися. Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях, допоки не влаштували бунт", – сказали представники ізраїльської армії.

Ще одне джерело в ізраїльських службах безпеки наголосило, що був період, коли Ізраїль вважав, що керівництво ХАМАС було стурбоване управлінням Газою, а не терактами проти ізраїльтян — також Єрусалим відволікся, намагаючись налагодити відносини із Саудівською Аравією.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІзраїльсектор ГазаХАМАС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 