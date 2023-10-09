ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що не готовий до боїв. Єрусалим визнав провал — Reuters

Агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що терористи ХАМАС ввели в оману Ізраїль, створивши враження, що вони не готові до війни.

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За словами співрозмовників, близьких до терористів, поки Ізраїль був переконаний, що стримує ХАМАС, надаючи економічні стимули жителям сектору Гази, бойовики проводили постійні тренування.

"ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що він не готовий до бою. Це безпрецедентна розвідувальна тактика, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи враження, що він не бажає вступати в конфронтацію під час підготовки до цієї операції", – заявило джерело.

Журналісти нагадують, що після боїв з ХАМАС у 2021 році уряд Ізраїлю прагнув забезпечити економічну стабільність у Газі, включно з дозволами для мешканців анклаву для роботи в країні, де зарплати на будівництві, сільському господарстві чи сфері послуг були вищими вдесятеро.

"Ми вважали, що той факт, що вони приходять на роботу і привозять гроші до Гази, створить певний рівень спокою. Ми помилялися. Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях, допоки не влаштували бунт", – сказали представники ізраїльської армії.

Ще одне джерело в ізраїльських службах безпеки наголосило, що був період, коли Ізраїль вважав, що керівництво ХАМАС було стурбоване управлінням Газою, а не терактами проти ізраїльтян — також Єрусалим відволікся, намагаючись налагодити відносини із Саудівською Аравією.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, які терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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